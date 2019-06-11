Россию на инаугурации избранного президента Казахстана представит посол

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россию на предстоящей 12 июня инаугурации избранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будет представлять дипломатический корпус. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Я думаю, что посол [РФ в Казахстане] точно будет. Почему для меня вопрос трудный? Потому что я не знаю, кого они приглашают, приглашают ли они иностранцев", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос ТАСС, кем будет представлена Россия на церемонии инаугурации. Ушаков добавил, что казахстанская сторона может по примеру российской не приглашать зарубежных лидеров.

"Но дипкорпус точно будет присутствовать, я думаю, что без дипкорпуса не обойтись", - высказал свое мнение представитель Кремля.