Первой встречей Путина в Бишкеке станут переговоры с премьер-министром Индии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 13 июня в Бишкеке, накануне саммита ШОС, проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Будет встреча с вновь избранным премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Мы придаем этому контакту очень большое значение, мы активно сотрудничали с Моди в предыдущий период, президент поздравил его с убедительной победой на выборах, - сказал Ушаков. - Этот разговор с Моди сразу после его победы на выборах для нас очень важен, и мы специально договорились, чтобы этот контакт у нас был первым в нашей повестке дня пребывания в Бишкеке".

По словам Ушакова, ключевой темой встречи станет расширение торгово-экономических связей двух стран. Он напомнил, что в минувшем году товарооборот России и Индии вырос более, чем на 17% и достиг - $11 млрд. Стороны осуществляют взаимовыгодные проекты, прежде всего в нефтегазовой сфере и ядерной энергетике. Москва и Дели выполнили процедуры, необходимые для запуска переговоров по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией, добавил Ушаков. Он напомнил, что это соглашение предполагается ограничить только договоренностями об обороте товаров.

Встреча с президентом Ирана в Бишкеке

Путин 14 июня в Бишкеке проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани. "Состоится весьма важная с точки зрения нынешней ситуации встреча с президентом Ирана Хасаном Роухани", - сказал Ушаков.

По словам Ушакова, одной из ключевых тем встречи станет вопрос укрепления торгово-экономических связей двух стран, а также наращивание культурно-гуманитарных обменов.

"В ходе встречи планируется обсудить широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и ситуацию вокруг СВПД [Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе]", - добавил Ушаков.

Вопросы сотрудничества

Ушаков также сообщил, что лидеры России, Китая и Монголии встретятся в Бишкеке 14 июня для обсуждения вопросов трехстороннего сотрудничества.

"Состоится традиционная встреч в трехстороннем формате Россия - Китай - Монголия. главы государств встретятся, чтобы обсудить вопросы трехстороннего сотрудничества. Инициатором и организатором встречи в этот раз выступает монгольская сторона. Мы ориентируемся примерно на один час совместной работы в этом трехстороннем формате", - сказал Ушаков.

Помощник президента напомнил, что это уже пятое мероприятие в таком формате. Первое было организовано в 2014 году на саммите ШОС в Душанбе. В рамках трехстороннего сотрудничества, отметил Ушаков, сформирован механизм регулярных совещаний на уровне заместителей министров иностранных дел, реализуется программа создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай, а также создан Объединенный торгово-экономический форум, очередное заседание которого планируется провести в Красноярске 26-28 июня.

Представитель Кремля добавил, что в первый день визита в Бишкек глава государства также проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбайем Жээнбековым. Ушаков пояснил, что вечером 13 июня запланировано проведение неформального обеда в честь глав делегаций ШОС, а также гала-концерт. "В ходе этих вечерних мероприятий наш президент проведет встречу с хозяином саммита, президентом Киргизии Жээнбековым", - сказал он.

Визит в Душанбе

Президент 14-15 июня в Душанбе также примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Глава российского государства планирует высказать свою позицию по решению региональных проблем, в том числе в Афганистане, Сирии, Иране и КНДР. "Мы конкретно изложим свои позиции как по Афганистану, так и по Сирии с учетом осложнившейся ситуации в провинции Идлиб, так и по иранской ядерной программе, по ситуации на Корейском полуострове, в том числе с учетом наших недавних переговоров с северокорейским лидером", - анонсировал Ушаков.

Представитель Кремля напомнил, что инициатива таких совещаний была выдвинута [Нурсултаном] Назарбаевым еще в 1992 году на сессии Генассамблеи ООН, и цель этого формирования - создать общеазиатский механизм диалога для обсуждения ключевых региональных проблем и вопросов сотрудничества в таком более крупном региональном масштабе. Он отметил, что вопросы, вынесенные на повестку дня саммита СВМДА, во многом совпадают с темами предстоящего саммита ШОС в Бишкеке.

"Только здесь круг участников более широкий, в состав этого Совещания входят 27 стран и 13 наблюдателей. Но эта организация, конечно, не такой носит консолидированный характер, как ШОС. Это именно диалоговый механизм", - уточнил представитель Кремля.

Говоря о запланированной повестке дня, Ушаков сообщил, что 14 июня ожидается прибытие главы российского государства. Вечером этого дня запланирован официальный обед в честь глав государств от имени президента Таджикистана Эмомали Рахмона. 15 июня начнут основные мероприятия саммита. "Тема у него - "Общее видение безопасного и более процветающего региона СВМДА", - отметил Ушаков.

По его словам, главы делегаций изложат свои подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности, также будет уделано внимание вопросам стратегической безопасности и стабильности, вопросам борьбы с различными вызовами и угрозами, конечно, [будет обсуждаться] проблематика углубления экономического сотрудничества, сотрудничества в гуманитарной сфере", - пояснил помощник президента. Говоря о региональной проблематике, он заметил, что здесь охват вопросов несколько шире, чем на повестке дня саммита ШОС. "Афганистан, тот же Ближний Восток, та же Сирия, и плюс еще Корейский полуостров, Иран и так далее", - перечислил Ушаков.

Региональная безопасность

Помощник президента рассказал о сценарии предстоящего саммита. По его словам, традиционно запланирована официальная встреча глав делегаций, церемония их совместного фотографирования, пленарное заседание и официальный прием. Он не исключил, что на полях встречи возможны контакты российского лидера в формате "на ногах" с главами других делегаций.

"В начале выступит действующий председатель Совещания - президент Эмомали Рахмон, затем лидер предыдущего государства-председателя - Си Цзиньпин [председатель КНР], а затем, по сложившейся традиции, - [Нурсултан] Назарбаев, как основатель этого форума", - сказал Ушаков. "Имеется в виду, что наш президент выступит уже четвертым", - добавил он.

Ушаков рассказал, что Владимир Путин планирует говорить "о важности коллективных усилий для формирования справедливого миропорядка, о решении острых глобальных и региональных проблем, будет говорить о необходимости совершенствовать региональную архитектуру безопасности, о более тесном сотрудничестве всех государств Азии в борьбе с терроризмом".

"Будем, конечно, выступать за то, чтобы укреплять экономические связи между всеми странами СВМДА, отметим роль созданного в 2015 году по нашей инициативе делового совета этого Совещания, будем говорить о важности гармонизации и стыковке различных интеграционных проектов, которые реализуются на евразийском пространстве", - добавил помощник президента.

Ушаков подчеркнул, что основные итоги встречи будут зафиксированы в декларации, которая будет носить неподписной характер. "Она будет согласована, и лидеры ее просто одобрят в ходе Совещания", - подытожил он. "В ней будут отражены согласованные оценки государств - участников Совещания по ключевым глобальным проблемам, общая приверженность принципу многополярности в международных отношениях при центральной роли ООН, подчеркнута недопустимость нарушения норм международного права и вмешательства во внутренние дела государств, обозначено стремление к формированию равной и неделимой безопасности в Азии, развитию сетевого взаимодействия между региональными объединениями, укрепление сотрудничества в борьбе с вызовами и угрозами", - заключил Ушаков.

Встреча с эмиром Катара в Душанбе

Путин на площадке саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе 15 июня может провести встречу в эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, однако этот саммит окончательно не согласован.

"Мы прорабатываем вопрос, пока еще это не точно, по беседе с эмиром Катара. Но пока это еще на 100% не согласовано", - сказал Ушаков.