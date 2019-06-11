Межведомственная комиссия России рассмотрела перспективы взаимодействия с Советом Европы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Участники очередного заседания Межведомственной комиссии (МВК) России по делам Совета Европы (СЕ) обсудили во вторник перспективы взаимодействия с этой организацией, в том числе в контексте возможного участия делегации Федерального собрания РФ в предстоящей сессии Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ) 24-28 июня. Встреча прошла под председательством главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, говорится в сообщении МИД РФ.

"Участники рассмотрели ситуацию в Совете Европы в свете решений, принятых на заседании Комитета министров СЕ 16-17 мая и в Комиссии по регламенту ПАСЕ 3 июня. Отмечено значение этих решений для восстановления в полном объеме без изъятий прав делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ и урегулирования системного кризиса организации, спровоцированного противоречащими Уставу СЕ санкциями ПАСЕ против российских парламентариев", - указали в МИД.

Представители обеих палат российского парламента и федеральных органов исполнительной власти также "высказались в поддержку усилий по преодолению кризисных явлений в СЕ и наметили направления дальнейшей работы с целью обеспечения российских государственных интересов, в том числе в контексте возможного участия делегации Федерального собрания РФ в предстоящей сессии ПАСЕ 24-28 июня строго на основе принципов Устава СЕ".