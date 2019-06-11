{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Избирком Петербурга зарегистрировал 23 кандидата для участия в выборах губернатора

Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Двадцать третьим человеком, подавшим документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, стала во вторник местная жительница Татьяна Куган. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Горизбиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении у Куган Татьяны Ивановны. Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказали в пресс-службе.

В открытых источниках какие-либо данные о роде ее занятий отсутствуют. Также во вторник документы для участия в выборах губернатора в избирательную комиссию подал житель Брянска Владимир Кузнецов, пытавшийся ранее участвовать в выборах президента РФ.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Врио главы города Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Межведомственная комиссия России рассмотрела перспективы взаимодействия с Советом Европы
Представители обеих палат парламента и федеральных органов исполнительной власти высказались в поддержку усилий по преодолению кризисных явлений в СЕ
Читать полностью