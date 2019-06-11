Эксперт: "Примаковские чтения" упрочили свой статус площадки для свободных дискуссий

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Иностранные участники V Международного форума "Примаковские чтения" отметили свободу дискуссий, которая стала редкостью на Западе. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) Российской академии наук (РАН) Александр Дынкин по итогам юбилейной конференции, прошедшей 10-11 июня.

"Многие иностранные участники говорят о том, что им очень понравилась широта дискуссий, столкновение разных точек зрения, свобода выражения этих точек зрения. Мне многие говорили, что сегодня в Соединенных Штатах такая дискуссия практически невозможна, а в Европе возможна не везде", - отметил он.

В действительности, спектр затрагиваемых тем был широк, а дискуссии не лишены эмоциональности. Так, например, ассоциированный партнер стратегической группы "Агора", президент неправительственной организации Les Chantiers de la Liberte, бывший член парламента Франции Пьер Леллуш очень резко высказывался о действиях США в отношении французских компаний, которые препятствуют самостоятельному выбору торговых партнеров, как в случае с Кубой, Венесуэлой и Ираном, причем происходило это в присутствии посла Франции Сильви Берманн. "Меня как француза не может не волновать национальный суверенитет. Но что от него осталось?" - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах форума.

Одной из самых интересных стала сессия "Мир без правил: конец системы контроля над вооружениями?", которую модерировал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. "Он [Рябков] один из лучших специалистов в стране по этой тематике. Вообще эта панель была уникальна по набору экспертов: научный руководитель Института США и Канады РАН Сергей Рогов, основатель и директор Центра исследований проблем нераспространения Миддлберийского института международных отношений Уильям Поттер, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО Алексей Арбатов", - указал Дынкин.

В ходе этой сессии были озвучены версии развития ситуации вокруг системы контроля над вооружениями, иностранные спикеры пояснили свое видение, а российские эксперты даже предложили варианты выхода из почти что тупиковой ситуации в сфере стратегической стабильности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, по мнению Рогова, если Россия в качестве жеста доброй воли объявит о выводе ракет средней и меньшей дальности за Урал, то европейцы выступят против размещения таких ракет на своей территории, что сделает демократов в Конгрессе и Палате представителей США более сговорчивыми.

"В целом разговор был о том, что мировой порядок, каким мы его знали в конце XX века, сегодня разрушен. Мы искали ответ на вопрос, как, кем и в какие сроки осколки этого мирового порядка должны собираться. Гарантированных ответов нет, но многие согласились с тем, что Соединенные Штаты являются той страной, которая очень активно ведет демонтаж старого мирового порядка, начиная с комплекса договоров по ограничению вооружений, заканчивая урегулированием мировой экономики", - заключил президент ИМЭМО.

В память о титане дипломатии

Пятые по счету "Примаковские чтения" прошли в год 90-летия со дня рождения выдающегося советского и российского государственного деятеля, академика РАН Евгения Примакова.

Первый форум состоялся в 2015 году в память о Примакове и был приурочен ко дню его рождения. Ежегодно в конференции принимает участие российское руководство, а в 2016 году на площадке мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин.

Примаков умер 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. В разные годы он занимал посты председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, директора Службы внешней разведки РФ, министра иностранных дел России, председателя правительства РФ.