Посольство РФ: Лондон пренебрегает своими обязательствами, скрывая данные о деле Глушкова

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Официальный Лондон пренебрегает обязательствами, которые он несет в соответствии с международным правом, продолжая скрывать от общественности информацию об обстоятельствах убийства российского предпринимателя Николая Глушкова и ходе проводимого расследования. Об этом говорится в комментарии, распространенном в среду пресс-службой посольства России в Великобритании.

"Вынуждены констатировать, что по прошествии года и трех месяцев с момента преступления британская сторона продолжает игнорировать наши многочисленные запросы о ходе и результатах расследования убийства бывшего заместителя генерального директора [компании] "Аэрофлот" [Николая] Глушкова на территории Великобритании. С апреля 2018 года российская сторона так и не получила предметный ответ из МВД Великобритании на запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о правовой помощи по возбужденному в России уголовному делу о смерти [Николая] Глушкова. Нет реакции и на неоднократно высказанные посольством предложения о проведении встречи посла [Александра] Яковенко с комиссаром полиции Лондона [Крессидой] Дик <...> Одним словом, ситуация с расследованием смерти Глушкова, ход которого тщательно засекречивается британскими властями, является наглядным примером презрительного отношения официального Лондона к своим обязательствам по международному праву и законным интересам родных и близких погибшего, а также широкой общественности", - заявили в посольстве, призвав власти Великобритании предоставить исчерпывающую информацию о причинах смерти российского гражданина и ходе следствия.

Российские дипломаты также подчеркнули, что британская полиция только через пять месяцев после убийства россиянина обратилась к общественности за помощью в розыске водителя подозрительного черного фургона, который зафиксировали камеры поблизости от дома Глушкова за день до гибели россиянина. При этом, как отмечается в комментарии, в британские СМИ "периодически вбрасывались истории" о якобы имевшей место в 2013 году попытке отравления Глушкова, которая, как утверждалось в газетах, могла иметь "российский след".

Дело Глушкова

Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" Николай Глушков был обнаружен мертвым в своей квартире в лондонском районе Нью-Малден 12 марта 2018 года. Скотленд-Ярд квалифицировал его смерть как убийство, но при этом полиция характеризовала кончину бизнесмена как необъяснимую. Вместе с тем в прессе активно распространялись сообщения, что предприниматель был задушен собачьим поводком. Следствие не исключает, что человек, который предположительно мог задушить Глушкова, хотел инсценировать суицид.

Скотленд-Ярд, ведущий расследование по делу убийстве россиянина, ранее отмечал, что "на данном этапе нет ничего, что указывало бы на какую-либо связь" убийства Глушкова с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Не было также выявлено свидетельств того, что российский бизнесмен мог быть отравлен.

16 марта 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства Глушкова по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Однако Лондон не соглашается на предложения о проведении двусторонних межведомственных консультаций с участием следователей из России.