Путин: решить задачи развития России можно только общими усилиями всего общества

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Задачи развития, стоящие перед Россией, возможно решить лишь объединив усилия всего общества. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на церемонии вручения Госпремий в Кремле.

"Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное", - сказал глава государства.

По мнению российского лидера, такая сопричастность судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед к вершинам профессии отличает всех лауреатов Государственной премии 2018 года. Президент сердечно поздравил награжденных и всех россиян с Днем России.

Он подчеркнул, что все граждане РФ "с самыми теплыми чувствами всегда думают об Отечестве, о том, что значит оно для каждого из нас, для всего многонационального народа России". Путин добавил, что россияне дорожат многовековой историей страны, культурой и грандиозными достижениями, уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов. "Все это объединяет наше понимание своей Родины. Отчизна неотрывна от нас - граждан России, от нашей ответственности за ее настоящее и будущее, от нашего стремления внести свой вклад в ее развитие и процветание", - заключил президент.

Глава государства отдельно остановился на заслугах каждого из лауреатов, отметив их высокие заслуги перед страной и ее гражданами. "Благодарю за труд и ответственность, за ваши блестящие достижения, за чуткость к нашим духовным, нравственным, патриотическим ценностям, - сказал Путин. - Вы продолжаете традиции служения Отечеству в своей научной, творческой, просветительской деятельности, добиваетесь реализации планов и замыслов, держите на высоте их планку и своей жизнью доказываете, как стать действительно счастливыми, достойными людьми". "Эти примеры важны для каждого из нас, для каждого человека", - подчеркнул он.