Умер посол России в Сенегале

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Посол России в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков умер на 60-м году жизни, сообщается в среду на странице российского дипломатического представительства в Facebook.

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сказано в тексте.

"Ушел из жизни блестящий дипломат, профессионал своего дела, - отмечается в сообщении. - На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации и содействуя реализации внешнеполитического курса нашей страны".

Сергей Крюков занимал пост посла РФ в Сенегале и Гамбии с 2014 года. До этого он трудился послом РФ в Малави и Зимбабве. В 2011-2014 годах - директор Департамента Африки МИД России.