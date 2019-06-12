Постпред РФ: США провоцируют Иран на радикальные шаги по ядерной сделке

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вашингтон провоцирует Тегеран на радикальные ответные шаги вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, текст которого размещен в среду на сайте МИД РФ.

Дипломат отметил, что США не просто вышли из ядерной сделки, "но и взяли курс на ее подрыв, прежде всего путем блокирования выполнения экономической части этой договоренности". "Методами неприкрытого шантажа и запугивания США стремятся заставить другие страны свернуть законные торгово-экономические связи с Ираном, прежде всего в нефтяной и банковской сферах. По сути Вашингтон грубо пытается ограничить их суверенитет и заставить отказаться от содействия реализации СВПД в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН, - заявил Ульянов. - Более того, начиная с мая США распространили такую деструктивную политику уже и на отдельные элементы ядерной части этого соглашения, угрожая санкциями за вывоз с территории Ирана избыточных объемов обогащенного урана и тяжелой воды".

"Фактически Вашингтон буквально выталкивает Тегеран из ядерной сделки и провоцирует его на осуществление радикальных ответных шагов, - подчеркнул российский постпред. - Призываем США пересмотреть свою линию на торпедирование крупнейшего достижения в сфере ядерного нераспространения, позволяющего международному сообществу быть уверенным в исключительно мирном характере иранской ядерной программы".

По его словам, в Москве с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение части его добровольно принятых обязательств по СВПД, но при этом настоятельно призывают Тегеран "не поддаваться на провокации и воздержаться от дальнейшей эскалации при том понимании, что остающиеся участники СВПД предпримут все усилия для восстановления баланса между ядерной и экономической составляющими этой договоренности". "Со своей стороны, продолжим практическую работу в этом направлении", - заверил дипломат.

"Призываем и других экономических партнеров ИРИ не поддаваться внешнему давлению, памятуя о том, что в нынешних обстоятельствах коммерческие связи с Ираном имеют еще и важное политическое измерение как вклад в выполнение резолюции 2231 СБ ООН, укрепление режима ядерного нераспространения, а также предотвращение возрастающей угрозы дестабилизации в ближневосточном регионе", - добавил Ульянов.

Ядерная программа Ирана

Ульянов заявил, что ядерная программа Ирана является образцом прозрачности.

"Ответственное поведение Тегерана, который даже в самых тяжелых условиях продолжает поддерживать беспрецедентно высокий уровень взаимодействия с агентством, заслуживает всяческих похвал. Иранская ядерная программа по-прежнему представляет собой образец прозрачности. Эти достижения дорогого стоят и нуждаются в максимально бережном к ним отношении", - отметил Ульянов.

Российская сторона удовлетворена подтверждением со стороны МАГАТЭ выполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, отметил российский представитель.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД.