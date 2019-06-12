"Единая Россия" выдвинула действующего главу Волгоградской области на выборы губернатора

ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Волгоградской области выдвинуло на выборы руководителя региона действующего губернатора Андрея Бочарова по итогам региональной конференции партии, прошедшей на стадионе "Волгоград-Арена".

Нового губернатора Волгоградской области выберут 8 сентября. Согласно областным законам, выдвигать кандидатов в главы региона могут только партии. Волгоградский губернатор избирается всенародным голосованием. По итогам тайного голосования, озвученным представителем счетной комиссии региональной конференции единороссов, из 197 бюллетений "за" Бочарова - 188, за председателя Волгоградской областной думы Николая Семисотова - девять. "Таким образом решение принято - кандидатом на выборы губернатора выдвинут Бочаров",- сказал секретарь регионального отделения 'Единой России" Сергей Горняков. Кроме того, на конференции делегаты выдвинули кандидатов от партии на выборы в Волгоградскую областную думу, которые состоятся 8 сентября.

"Спасибо за поддержку, поддержка партии нужна и важна для меня как руководителя области, потому что реализация больших планов невозможна без поддержки неравнодушных людей", - сказал Бочаров.

Бочаров был назначен врио губернатора 2 апреля 2014 года вместо ушедшего с поста по собственному желанию Сергея Боженова. В том же году Бочаров победил на выборах главы региона, набрав 88,63% голосов избирателей.

Ожидается, что в единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.