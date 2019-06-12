Пять человек претендуют на должность главы Курска

ТАСС, 12 июня. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Курска завершила прием документов. На руководство городом претендуют пять человек, одним из последних документы подал депутат Госдумы Виктор Карамышев, сообщил ТАСС секретарь конкурсной комиссии Владимир Трепаков.

"Прием документов завершился, документы для участия в конкурсе подали пять человек. Теперь конкурсная комиссия рассмотрит документы и примет решение о допуске каждого из кандидатов. 17 июня в 10 утра комиссия начнет свое заседание, на котором определятся два человека, которые наберут большее количество баллов", - сказал он, уточнив, что победителя тайным голосованием выберут депутаты городского собрания Курска.

Документы для участия подали депутат Курского городского собрания Алексей Томанов (ЛДПР), глава администрации Железнодорожного округа города Курска Андрей Телегин ("Единая Россия"), заместитель главы администрации Центрального округа города Курска Андрей Борисов ("Единая Россия"), заместитель начальника по безопасности ООО "Оздоровительный , водно-спортивный , рекреационный центр" Гамзат Исалмагомедов и депутат Госдумы Виктор Карамышев ("Единая Россия").

Прием документов от претендентов на пост главы администрации Курска начался 24 мая. В начале апреля депутаты одобрили досрочную отставку Николая Овчарова, возглавлявшего администрацию Курска с 2008 года. После этого на протяжении месяца его обязанности исполнял первый заммэра Сергей Малахов, но также подал заявление об отставке, его пост с 21 мая занял замглавы городской администрации Николай Цыбин.