ЛДПР выдвинула кандидатом на выборы главы Калмыкии координатора регионального отделения

ЭЛИСТА, 12 июня. /ТАСС/. Координатор Калмыцкого регионального отделения ЛДПР, помощник депутата Госдумы Петр Вышкварок выдвинут от партии кандидатом на выборы главы республики. Об этом ТАСС в среду сообщили в отделении партии.

"У нас была внеочередная конференция. <...> Выдвинут Вышкварок Петр Петрович, он является координатором Калмыцкого регионального отделения партии, помощником депутата Госдумы", - сказала собеседница агентства.

Ранее "Единая Россия" выдвинула на выборы временно исполняющего обязанности главы республики Бату Хасикова, от КПРФ выдвинут депутат Народного хурала, руководитель завода "Агробизнес" Намсыр Манджиев, от партии "Патриоты России" - председатель регионального отделения партии Батар Мучаев.

Нового главу республики Калмыкия выберут 8 сентября. Согласно республиканским законам, выдвигать кандидатов могут только партии.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен 38-летний Бату Хасиков.

Ожидается, что в единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.