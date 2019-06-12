Переговоры Рябкова и Томпсон в Праге продлились около полутора часов

ПРАГА, 12 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон завершили в среду раунд консультации по стратегической стабильности, он продолжался более часа.

Встреча проходила в посольстве России в Праге и стала первым контактом дипломатов после приостановления Вашингтоном и, как следствие, Москвой участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как ожидается, по ее итогам замглавы МИД Рябков проведет пресс-конференцию для российских журналистов.