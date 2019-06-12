Рябков заявил, что его встреча с замгоссекретаря США прошла в "позитивной тональности"

ПРАГА, 12 июня. /ТАСС/. Консультации заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова с его американской коллегой, заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон прошли в позитивной тональности. Об этом заявил в среду журналистам сам Рябков.

По его словам, у российской стороны не было больших ожиданий относительно данной встречи. "Сохраняются серьезные, очень глубокие расхождения в подходах наших стран практически ко всем вопросам, составляющим сегодня повестку дня в сфере контроля над вооружениями, - указал замминистра. - Кроме того, долго отсутствовали контакты в этом формате и специализированный диалог по данным вопросам".

"Поэтому сам факт того, что встреча состоялась и прошла, я бы сказал, в позитивной тональности, наверное, заслуживает внимания, - подчеркнул Рябков. - Со своей стороны, мы обратили внимание американских коллег на то, что перерывы в такого рода контактах контрпродуктивны, и они не должны затягиваться".

Он отметил, что на встрече намечены дальнейшие многосторонние контакты по вопросам ядерного разоружения.

По словам Рябкова, РФ на встрече с Томпсон получила импульсы по некоторым вопросам.

Заминистра иностранных дел также заявил, что Россия будет стараться придать динамику диалогу с США. Он также надеется, что удастся организовать переговоры с Вашингтоном по контролю над вооружениями.

На встрече также затрагивались вопросы применения кибертехнологий и размещение оружия в космическом пространстве.

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