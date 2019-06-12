Рябков сообщил, что не обсуждал с Томпсон возможность встречи Путина и Трампа в Осаке

ПРАГА, 12 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на консультациях с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон не обсуждалась возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Осаке.

"Нет, это не предмет нашей сегодняшней встречи, - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС. - Никаких дополнительных новостей или сообщений на встрече с Томпсон по данному вопросу не поступило".