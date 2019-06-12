Врио губернатора Курганской области Шумков пойдет на выборы самовыдвиженцем

ТАСС, 12 июня. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков принял решение пойти на выборы губернатора самовыдвиженцем. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Павел Поперешниченко.

"Да, желание озвучил, идет на выборы самовыдвиженцем", - сказал собеседник агентства.

Выборы губернатора Курганской области назначены на единый день голосования 8 сентября 2019 года. Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин.

8 февраля областная дума приняла изменения в закон "О выборах губернатора Курганской области", которые предполагают возможность самовыдвижения кандидатов.