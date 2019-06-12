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Путин обсудил подготовку к саммиту ШОС с членами Совбеза России

Президент также поздравил участников совещания с Днем России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в среду с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к предстоящим позднее на этой неделе саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент поздравил участников совещания с Днем России", - сказал он.

"В субстантивном плане обсуждались текущие вопросы внутрироссийской повестки дня. Кроме того, состоялся обмен мнениями в рамках подготовки к предстоящим в Бишкеке и Душанбе саммитам ШОС и СВМДА", - сообщил Песков.

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