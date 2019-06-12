Премьеры России и Белоруссии обсудили двусторонние отношения и график контактов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом вопросы двусторонних отношений и график предстоящих контактов по линии правительств, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"В ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе белорусской стороны, Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с Днем России. Главы правительств также обсудили актуальные вопросы российско-белорусских отношений и график предстоящих контактов по правительственной линии", - отмечается в сообщении.

В настоящее время Белоруссия и Россия ведут переговоры по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 4 июня сообщил, что стоит задача к 21 июня на 90% согласовать позиции сторон по интеграции в Союзном государстве, сейчас стороны сходятся в позициях на 70%.В мае речь об этом шла на переговорах Сергея Румаса с Дмитрием Медведевым в Москве.