Слуцкий: слова Климкина о реакции Украины на возвращение России в ПАСЕ никого не впечатлят

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Высказывания главы МИД Украины Павла Климкина об ответных шагах украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в случае возвращения туда российской делегации никак не отразятся на работе ассамблеи. Такое мнение в среду выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Обещания Климкина "не делать формальных вежливых жестов" в сторону ПАСЕ, как он выразился, "института, дискредитировавшего себя", в случае возвращения в Страсбург российской делегации - ни что иное, как шантаж, который, думается, мало на кого способен произвести впечатление. Даже если Украина пойдет на крайние меры и объявит бойкот, как это уже было на заседании КМСЕ [Комитет министров Совета Европы] в Хельсинки, на конструктивной и профессиональной деятельности ассамблеи это вряд ли отразится", - сказал депутат.

Он отметил, что и ранее украинские нардепы "не утруждали себя проявлением хороших манер в Страсбурге".

"Все мы помним зеленые сантехнические печатки, в которых демонстративно разгуливал по Дворцу Совета Европы представитель делегации Украины, а также безобразные инциденты с оскорблениями российской тележурналистки Ольги Скабеевой со стороны украинских политиков в ПАСЕ", - указал Слуцкий.

По его мнению, "отказ от диалога и попытки выдвижения ультиматумов вредят самой Украине". Делая это, "Киев демонстрирует политическую инфантильность, бессилие, неспособность зрело подходить к решению вопросов общей европейской стабильности и безопасности", считает глава комитета Госдумы. Слуцкий подчеркнул, что принятие в регламент ПАСЕ поправок, гарантирующих равноправие всех делегаций, на чем настаивает РФ, защитит от дискриминации в том числе и украинских парламентариев.

Слуцкий также прокомментировал направленное президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду представление об увольнении Климкина, назвав это "объективной оценкой результатов работы данного деятеля, дискредитировавшего свою страну и проводившего провальный, продиктованный из-за рубежа и далекий от интересов украинцев внешнеполитический курс".