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Посол России: Москва будет честно выполнять обязательства перед Анкарой по поставкам С-400

АНКАРА, 12 июня. /ТАСС/. Россия будет честно выполнять обязательства по отношению к Турции в вопросе поставок зенитных ракетных систем С-400, сообщил в среду журналистам посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

"Позиция России была, есть и будет принципиальной, она не меняется. Россия взяла на себя определенные обязательства по отношению к Турецкой Республике. И Россия будет честно выполнять эти обязательства. Для этого потребуется большая совместная работа специалистов наших стран, детали которой мне, честно говоря, не известны. Возможно, какие-то группы куда-то когда-то поедут, не исключаю", - сказал дипломат.

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