Певица Вика Цыганова заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму

ЛУГАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Российская певица, актриса и композитор Вика Цыганова намерена участвовать в выборах в Госдуму. Об этом она заявила в среду после состоявшегося на Театральной площади в центре Луганска митинга-концерта ко Дню России.

"Сегодня мой родной край испытывает очень нелегкие и непростые времена, и я решила принять этот вызов - баллотироваться и поддержать свой народ", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Цыганова добавила, что намерена выставлять свою кандидатуру на одном из избирательных округов Комсомольска-на-Амуре. "Дальневосточники обладают очень сильным характером. Поэтому сегодня, когда есть очень много вопросов к власти, я приняла такое очень непростое решение для себя - бороться за свой народ, но только со своей публикой. Это [публика] - неотъемлемая часть, потому что 30 лет я служила своей публике, своему народу. Сегодня настал тот момент, когда нужно поддержать свою Родину. Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится", - сказала певица.

На вопрос будет ли она помогать Донбассу, Цыганова ответила: "Конечно, обязательно. Я думаю нужно будет сделать какие-то побратимные [с Донбассом] вещи. Я буду [в Думе] заниматься культурой", - добавила певица.

8 сентября, в единый день голосования, в ряде субъектов РФ будут избирать депутатов Госдумы, глав регионов и депутатов местных законодательных органов. Депутатский мандат от 70-го одномандатного округа (Комсомольск-на-Амуре), на который претендует Цыганова, стал вакантным после того, как бывший депутатом по этому округу Сергей Фургал в сентябре 2018 года победил на выборах губернатора Хабаровского края.

О певице

Вика Цыганова - советская и российская певица, актриса, композитор. Родилась в Хабаровске в семье морского офицера. Артистка ранее уже посещала ЛНР. В частности, 10 мая 2018 года она приняла участие в праздничном концерте, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне.