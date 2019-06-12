Минобороны РФ сообщило о снижении напряженности в Идлибской зоне деэсалации в Сирии

ТАСС, 12 июня. Напряженность в Идлибской зоне деэсалации на северо-западе Сирии снизилась в последние сутки благодаря соглашению о прекращении огня, достигнутому по инициативе России. Об этом сообщил во вторник на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни", - сообщили в российском Минобороны.

По инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации с 00 часов 00 минут 12 июня 2019 года. В результате фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил генерал Купчишин.

Как отмечает российский Центр по примирению, 11 июня незаконные вооруженные формирования действующие в Идлибской зоне деэскалации, совершили 12 обстрелов, которым подверглись населенные пункты в провинциях Латакия, Хама, Алеппо, в том числе северная окраина города Алеппо. Между тем, в течение 12 июня было зафиксировано всего два обстрела, которым подверглись населенные пункты Махарда и Суран в провинции Хама. Правительственные силы Сирии, придерживаясь достигнутых договоренностей, ответный огонь не открывали, подчеркнули в Центре по примирению.

Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.