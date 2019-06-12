Карасин и Абашидзе обсудят в Праге дальнейшее расширение сотрудничества России и Грузии

ПРАГА, 13 июня. /ТАСС/. Статс-секретарь - замглавы МИД России Григорий Карасин и спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе обсудят в четверг в чешской столице расширение сотрудничества двух стран в торговой, транспортной и сельскохозяйственной сфере. Встреча для них станет второй в 2019 году.

Данный переговорный формат, созданный в 2012 году, является единственным прямым диалогом официальных лиц двух стран после принятого в 2008 году Тбилиси решения разорвать дипломатические отношения с Москвой. На этих встречах, в которых обычно также принимают участие представители министерств экономики и транспортных ведомств России и Грузии, стороны обсуждают шаги по развитию двустороннего сотрудничества в сфере торговли, транспорта и гуманитарных контактов.

Комментируя ТАСС темы в повестке предстоящих консультаций, Карасин отметил, что она остается традиционной, однако также планируется рассмотреть решение тех проблем, в которых РФ и Грузия могут взаимодействовать. "Я имею в виду и торговую, и сельскохозяйственную сферу. Как вы знаете, по-прежнему актуальным является противодействие вредоносному мраморному клопу", - уточнил замминистра. По его словам, в целом сторонам удается продвигаться вперед в двусторонних отношениях, и он рассчитывает обсудить со своим визави возможности для их дальнейшего развития.

В свою очередь Абашидзе заверяет, что "никакого особенного вопроса на встрече обсуждать не планируется", а повестка будет находиться в рамках обозначенных тем, хотя в Грузии в последнее время и звучат призывы к прямому диалогу с Россией для урегулирования вопроса, являющегося основным камнем преткновения - ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии.

Дипломатия вопреки

В отношениях двух государств после событий 2008 года существует ряд не решенных вопросов. Первостепенным остается восстановление дипотношений и отмена визового режима для Грузии, который был введен в 2000 году.

И Москва, и Тбилиси разделяют мнение необходимости продолжения контактов в таком формате, так как это единственный канал, по которому страны могут решать насущные вопросы, которые естественно возникают у стран-соседей, а также создать условия для преодоления коренных противоречий.