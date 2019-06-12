Полянский: внешние доноры должны способствовать улучшению гуманитарной ситуации в Мали

ООН, 13 июня. /ТАСС/. Международные доноры должны способствовать улучшению гуманитарной ситуации в Мали, где в результате нападения в минувшие выходные погибли около 100 мирных граждан. Об этом заявил в среду на заседании СБ ООН, посвященном ситуации в Мали, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Серьезную обеспокоенность вызывает ухудшение гуманитарной ситуации. Количество нуждающихся в помощи растет. Призываем всех внешних доноров срочно профинансировать гуманитарный призыв", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что "в условиях безысходности малийской молодежи не остается ничего другого, как пополнять ряды террористических, экстремистских или преступных структур". "В этой связи было бы крайне важно, чтобы не отставала работа по стимулированию экономической и инвестиционной активности северных и центральных районов и возвращению туда социальных служб", - отметил Полянский.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что Россия поддерживает "деятельность Миссии ООН в Мали, играющей важную роль в стабилизации этой страны". "Считаем важным не ослаблять ее эффективность и боеспособность", - заявил он.

МИД РФ во вторник решительно осудил убийство порядка 100 мирных граждан в Мали, призвав жителей страны "к отказу от насилия, преодолению гражданских конфликтов исключительно ненасильственным путем". "Важно добиться, чтобы все малийское общество сконцентрировалось на задачах достижения общенационального примирения и согласия как фундамента для стабильного мира и продвижения малийского государства по пути демократического развития", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

9 июня в результате нападения неустановленных лиц на населенный пункт Собан в центральной части Мали погибли около 100 мирных граждан. "Эта чудовищная преступная акция совершена на фоне участившихся за последнее время столкновений между различными этническими группами страны, включая трагедию в Огоссагу 23 марта, унесшую жизни более 160 малийцев", - подчеркнули в МИД РФ. Там напомнили, что число жертв межобщинной розни в Мали только в 2018 году, по данным ООН, составило около 500 человек.