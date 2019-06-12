Антонов: сотрудничество ведущих стран необходимо для решения проблем современности

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Россия считает, что эффективное решение проблем современности возможно только за счет сотрудничества ведущих держав мира. Это подчеркнул в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. Он выступил на торжественном приеме по случаю Дня России.

"Мы убеждены, что проблемы современного мира могут быть эффективно решены только посредством серьезного и справедливого сотрудничества между ведущими странами и их объединениями. Мы считаем самой важной задачей объединение усилий против настоящих, а не надуманных угроз. Крупной такой угрозой является терроризм", - сказал дипломат.

Глава российской дипмиссии также отметил, что "Россия заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с США". "На нас как на крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за обеспечение стратегической стабильности и безопасности", - добавил Антонов. По его словам, Россия будет делать шаги навстречу "любой стране, желающей выстраивать отношения" с Москвой "на основе взаимного признания интересов и поиска обоюдоприемлемых компромиссов".

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