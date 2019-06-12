Власти Приморья сообщили, что административная реформа не увеличит расходы на чиновников

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Преобразование администрации Приморского края в правительство, которое должно произойти до конца текущего года, не увеличит расходы на исполнительную власть региона. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко в четверг на пресс-завтраке с представителями СМИ во Владивостоке.

Как сообщил Кожемяко в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), администрация Приморья будет преобразована в правительство к концу текущего года и заработает в новом виде в начале 2020 года. Структуру возглавит председатель правительства, основным претендентом на роль которого является первый вице-губернатор региона Вера Щербина.

"Все существует в рамках того фонда, который есть. Мы ни на копейку не сдвинемся в сторону увеличения расходов. Но мы должны рассмотреть, где какие оптимизировать структуры. Прямо могу сказать, мы внутри будем перераспределять ряд чиновников", - заявил Кожемяко, отвечая на вопрос о возможном увеличении расходов на правительство.

Он добавил, что статус губернатора меняться не будет, он также будет отвечать за экономическое и социальное положение в регионе. При этом разницы между контролем за работой правительства или администрации глава региона не видит, хотя реформа, по его словам, необходима для поднятия престижа работника администрации.

По информации краевой администрации, планируется провести оптимизацию, в том числе за счет слияния смежных департаментов. Например, предполагается объединить в одно министерство департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли. Будет создан департамент малого и среднего предпринимательства.

Первым шагом на пути к реформе должно стать изменение Устава региона, этот вопрос планируется вынести на рассмотрение депутатов Законодательного собрания края в июне, сообщила пресс-служба. Новый формат работы предполагает, что губернатор Приморья будет заниматься стратегией развития края, более плотно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность правительства. Само же правительство во главе с председателем будет отвечать за решение поставленных задач и достижение конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни населения.