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Председателем правительства Сахалинской области стал исполнявший эти обязанности зампред

"За" Алексея Белика проголосовали 16 из присутствующих 17 депутатов

ТАСС, 13 июня. Сахалинская областная дума в четверг утвердила заместителя председателя правительства региона Алексея Белика в должности главы правительства, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

"Депутаты на очередном заседании проголосовали за назначение Алексея Белика председателем правительства области. На заседании присутствовали 17 депутатов, 16 из них проголосовали "за" при одном воздержавшемся", - сообщили в пресс-службе.

Белик был назначен исполняющим обязанности председателя правительства в январе 2019 года, когда в отставку с этой должности подала Вера Щербина, перешедшая на должность первого вице-губернатора Приморского края.

Алексей Белик - экономист. С 2005 по 2015 годы работал на различных должностях в Министерстве сельского хозяйства РФ и в ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". В Сахалинской области начал работать в должности вице-мэра администрации Южно-Сахалинска в 2016 году. В 2017 был назначен министром экономического развития Сахалинской области, затем - на должность заместителя председателя регионального правительства.

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