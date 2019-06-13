Путин уверен, что Токаев продолжит курс Назарбаева на сближение с Россией

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продолжит курс своего предшественника Нурсултана Назарбаева на сближение с РФ. Об этом российский лидер заявил в интервью телерадиокомпании "Мир".

"У меня есть все основания полагать, что [Токаев] - это человек, который, безусловно, будет продолжать тот курс, который был начат первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, на дальнейшее сближение с Россией, выстраивание наших союзнических в полном смысле этого слова отношений по всем направлениям: и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в наукоемких отраслях, таких как космос, допустим", - сказал президент.

Он подчеркнул, что у РФ и Казахстана есть крупные проекты, и заявил, что Москва рассчитывает на их дальнейшую реализацию. "У меня нет никаких оснований полагать, что здесь нас ожидают какие-то сбои, - сказал Путин. - Напротив, полагаю, что по мере роста товарооборота между нашими странами - а он постоянно растет, - по мере диверсификации наших связей, возможности и для сотрудничества между странами, и на просто человеческом уровне отношения между гражданами, будут только улучшаться".

Глава государства отметил также важную гуманитарную составляющую сотрудничества двух стран, многосторонний характер инфраструктурных проектов, в которых участвуют Москва и Нур-Султан.