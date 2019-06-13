Путин надеется, что Зеленский быстро адаптируется в роли президента

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владимир Зеленский быстро сможет войти в роль президента Украины и начать показывать результаты. Об этом он заявил в четверг в интервью телекомпании "Мир".

"Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", - сказал глава российского государства. "Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - отметил Путин.

При этом президент России выразил уверенность в том, что РФ и Украина неизбежно восстановят отношения. "Не может так быть (отсутствие нормальных связей - прим. ТАСС) между частями одного и того же народа или, по-другому, между двумя братскими народами", - уверен он. "Как бы ни складывались наши отношения с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей свой деятельности, всей своей жизни ставят, прежде всего, ставили, во всяком случае, прежде всего личный успех и личную выгоду, и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом, от этого и такая любовь к Западу, думаю", - добавил президент.

Путин выразил надежду на то, что новое руководство Украины "лишено таких ограничений, чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, и сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией". "И в направлении решения внутренних проблем - не будет прикрываться русофобскими измышлениями и идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере", - сказал Путин.