Путин назвал полезным сотрудничество России и других стран по Афганистану

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия сотрудничает по теме урегулирования в Афганистане со многими странами мира, в том числе с США, достаточно энергично и результативно. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", комментируя темы предстоящего 14-15 июня в Душанбе пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Нас, конечно, беспокоит и ближневосточная проблематика, но не меньше беспокоит и все, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей. Особенно внимательно мы следим за событиями в Афганистане. Здесь, кстати говоря, мы достаточно энергично и, на мой взгляд, с пользой сотрудничаем с очень многими странами мира, включая и Соединенные Штаты, которые несут там определенную нагрузку и поддерживают ситуацию в Афганистане", - сказал Путин. Российский лидер добавил, что Москва вносит свой вклад, и выразил надежду, что совместная работа разных стран на этом направлении "даст хорошие результаты".

В целом, по словам Путина, на повестке саммита СВМДА очень много вопросов. Он напомнил, что этот формат возник по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и является еще одной площадкой, на которой лидеры "могут собраться и поговорить о той ситуации, которая складывается в огромном регионе Азии". "Это касается Ближнего Востока, это касается Южной Азии. Здесь много вопросов и проблем, требующих особого внимания, начиная с застарелых проблем израильско-палестинского урегулирования, кончая Афганистаном, Ираном и иранской ядерной программой, Северной Кореей и ее ядерной программой и так далее, и так далее. Очень много вопросов", - сказал президент РФ.

СВМДА - международный форум, созданный для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Он объединяет 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.