Избирком Сахалина принял в четверг документы от трех кандидатов в губернаторы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Сахалинской области в четверг приняла три пакета документов от кандидатов в губернаторы от политических партий, сообщили ТАСС в комиссии. Выборы главы Сахалина состоятся 8 сентября.

"13 июня рабочая группа избирательной комиссии Сахалинской области приняла три комплекта документов от кандидатов на должность губернатора Сахалинской области от политических партий. Партийные мероприятия по выдвижению кандидатов состоялись утром того же дня. По итогам рассмотрения принятых избирательной комиссией документов приняты решения о регистрации уполномоченных по финансовым вопросам и о разрешении об открытии специальных избирательных счетов кандидатов", - сказали в избиркоме.

На конец рабочего дня четверга уведомившими избирком Сахалина о выдвижении своих кандидатур на пост губернатора являются первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ) и депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР). В среду документы в качестве самовыдвиженца сдал врио губернатора Валерий Лимаренко.

"Подать документы в областную избирательную комиссию могут кандидаты как в порядке самовыдвижения, так и выдвинутые избирательными объединениями - политическими партиями. Всем кандидатам нужно будет пройти муниципальный фильтр, то есть собрать 30 подписей районных депутатов и глав муниципальных образований. Тем, кто выдвигается в порядке самовыдвижения, необходимо будет также собрать 1884 подписи сахалинских избирателей", - отметила представитель избиркома.

Приём документов от кандидатов продолжится до 1 июля 2019 года.