КПРФ и "Справедливая Россия" определилась с кандидатами на выборы главы Башкирии

УФА, 13 июня. /ТАСС/. Региональные отделения политических партий КПРФ и "Справедливая Россия" по итогам конференций определились с кандидатами, которые будут баллотироваться на выборы главы Башкирии. В обоих случаях ими стали руководители отделений, сообщают партийные пресс-службы.

"Кандидатом в главы республики от регионального отделения КПРФ выдвинут первый секретарь рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. По итогам тайного голосования из 98 проголосовавших делегатов 93 отдали свои голоса за первого секретаря", - сообщает пресс-служба реготделения партии.

На конференции КПРФ местными партийными организациями были выдвинуты 10 человек, в конечный бюллетень для голосования был включен только один из них, первый секретарь Кутлугужин, добавили в партии.

Кандидатом от "Справедливой России" стал руководитель реготделения Юрий Игнатьев. "Состоялась конференция регионального отделения партии "Справедливая Россия", на которой рассматривался вопрос выдвижения кандидата на должность главы республики. Делегаты единогласно проголосовали за выдвижение Юрия Игнатьева, председателя совета регионального отделения партии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" утвердила своим кандидатом врио главы Башкирии Радия Хабирова. Документы в ЦИК республики подал блогер Владимир Кобзев, баллотирующийся от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". Выборы главы региона состоятся 8 сентября.