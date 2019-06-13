КПРФ выдвинула депутата облсовета Токарева кандидатом в губернаторы Липецкой области

ТАСС, 13 июня. Липецкое областное отделение КПРФ выдвинуло депутата областного совета народных депутатов Сергея Токарева кандидатом на пост губернатора Липецкой области. Об этом в четверг сообщил ТАСС первый секретарь липецкого обкома партии Николай Разворотнев.

"Состоялся второй тур нашей партийной конференции, мы выдвинули кандидатом, причем единогласно, Токарева Сергея Владимировича. Он второй секретарь обкома и депутат липецкого областного совета", - сказал первый секретарь обкома.

Разворотнев уточнил, что изначально членами партии рассматривались три претендента: он, Токарев и кандидат от президиума центрального комитета КПРФ. Но решили остановиться на депутате облсовета, так как он имеет хороший опыт политической работы, разбирается в вопросах социально-экономической сферы, имеет авторитет у партийных коллег. Теперь Токареву предстоит пройти муниципальный фильтр, который в Липецкой области составляет 6%.

О намерении участвовать в выборах губернатора Липецкой области ранее заявил врио главы региона Игорь Артамонов. Он написал заявление, по которому президиум политсовета Липецкого отделения "Единой России" выдвинул кандидатуру беспартийного Артамонова на предварительное голосование по определению кандидата на выборы губернатора. Как сообщили ТАСС в региональном отделении "Единой России", 14 июня на конференции будет принято решение, кто из трех кандидатов будет делегирован партией на выборы главы региона.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы был назначен Игорь Артамонов, занимавший до этого должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. 6 июня депутаты липецкого областного совета народных депутатов на очередной сессии назначили дату выборов главы региона на 8 сентября.