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Ситуация на Корейском полуострове
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Лавров 17 июня обсудит с главой МИД Республики Корея ситуацию на Корейском полуострове

Также в ходе переговоров стороны затронут вопросы наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Южной Кореи Сергей Лавров и Кан Гён Хва 17 июня на переговорах в Москве обсудят ситуацию вокруг Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД России.

"С 16 по 17 июня состоится визит министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в РФ, - сообщили в министерстве иностранных дел. - На 17 июня запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Лавровым, в ходе которых стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график политических контактов и пути наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на ситуацию вокруг Корейского полуострова".

Предыдущий визит Кан Гён Хва в Россию состоялся в августе 2017 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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