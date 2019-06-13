Лавров 17 июня обсудит с главой МИД Республики Корея ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Южной Кореи Сергей Лавров и Кан Гён Хва 17 июня на переговорах в Москве обсудят ситуацию вокруг Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД России.

"С 16 по 17 июня состоится визит министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в РФ, - сообщили в министерстве иностранных дел. - На 17 июня запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Лавровым, в ходе которых стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, включая график политических контактов и пути наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным проблемам с акцентом на ситуацию вокруг Корейского полуострова".

Предыдущий визит Кан Гён Хва в Россию состоялся в августе 2017 года.