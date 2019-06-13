ЦИК РФ назначил довыборы в Госдуму на 8 сентября

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Центризбирком России назначил дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным округам на единый день голосования 8 сентября. Соответствующее постановление было принято на заседании комиссии в четверг.

"Назначить на 8 сентября 2019 года... дополнительные выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам", - говорится в постановлении ЦИК.

Голосование на довыборах в Госдуму пройдет в четырех одномандатных округах, расположенных в Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае.

Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова ("Единая Россия"), который представлял регион в Госдуме с 2016 года. В Хабаровском крае мандат стал вакантным после избрания осенью 2018 года депутата нижней палаты парламента Сергея Фургала (ЛДПР) главой региона. В январе 2019 года Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько в связи с назначением его на должность заместителя губернатора Свердловской области. Депутатский мандат в Орловской области стал вакантным после смерти в апреле этого года экс-директора ФСБ России Николая Ковалева ("Единая Россия").

Всего в нижней палате парламента 450 мест. Официально избирательная кампания по довыборам в нижнюю палату парламента начнется после опубликования постановления ЦИК в "Российской газете".