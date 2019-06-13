"Единая Россия" выдвинула врио главы Курской области Старовойта кандидатом в губернаторы

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Курской области выдвинуло на выборы руководителя региона врио губернатора Романа Старовойта, не состоящего ни в одной из политических партий. Такое решение принято по итогам предварительного голосования (праймериз) в четверг на конференции отделения партии.

Нового главу региона выберут 8 сентября. Согласно областным законам, выдвигать кандидатов в руководители области могут только партии, он избирается всенародным голосованием.

"Выдано 257 бюллетеней, признан недействительным один. По результатам подсчетов, Старовойт Роман Владимирович - "за" проголосовали 229 человек. Решили утвердить результаты тайного голосования", - сказала председатель счетной комиссии Любовь Шуклина.

В праймериз приняли участие четыре кандидата, среди претендентов также - депутат Курской областной думы Валерий Мелихов, депутат Курского горсобрания Вячеслав Хлопонин и директор одной из школ Курска Елена Цуканова, также являющаяся депутатом горсобрания.

Президент России Владимир Путин назначил Старовойта врио главы региона в начале октября 2018 года вместо Александра Михайлова, возглавлявшего регион с 2000 года.