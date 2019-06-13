МИД России проверяет информацию о россиянах на загоревшемся в Оманском заливе танкере

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. МИД России проверяет данные о том, что на борту загоревшегося в Оманском заливе танкера могли находиться россияне. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Департаменте информации и печати министерства.

"В МИД РФ проверяют информацию о гражданах России, которые могли быть в составе [экипажа] загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера", - указали в департаменте.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что два нефтяных судна подверглись в четверг нападению в Оманском заливе и загорелись. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей танкеров. Между тем, арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке. Иранские экстренные службы спасли с горящих судов 44 моряка. Как сообщала газета Verdens Gang со ссылкой на представителя судовладельца, экипаж одного из атакованных танкеров состоял преимущественно из россиян, грузин и филиппинцев.