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ЦИК РФ предложил избрать главой избиркома Рязанской области Алексея Просянникова

Ранее Владимир Грачев покинул пост председателя избиркома региона, написав заявление об уходе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг рекомендовал избирательной комиссии Рязанской области кандидатуру экс-депутата облдумы Алексея Просянникова для избрания на пост председателя региональной комиссии.

"Предложить избирательной комиссии Рязанской области кандидатуру Просянникова Алексея Ивановича… для избрания его на должность председателя", - говорится в постановлении ЦИК.

Ранее сообщалось, что 3 июня Владимир Грачев покинул пост председателя избиркома Рязанской области, написав заявление об уходе по собственному желанию. Впоследствии Просянников был назначен членом облизбиркома с правом решающего голоса. До этого он являлся депутатом облдумы и возглавлял комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

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