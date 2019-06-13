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Лавров 19 июня встретится с главой МИД Швейцарии

Стороны обсудят основные международные проблемы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 19 июня в Москве переговоры с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"В ходе намеченных на 19 июня переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Лавровым планируется предметно обсудить широкий спектр российско-швейцарских отношений, основные международные проблемы, представляющие взаимный интерес. Будет также затронута проблематика представительства Швейцарией российских интересов в Грузии", - информировали в дипведомстве.

Кассис будет находиться с рабочим визитом в российской столице 18-19 июня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияШвейцария
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