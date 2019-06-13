Замглавы МИД России Рябков обсудил контроль над вооружениями с послом Южной Кореи

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ обсудили контроль над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"13 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения".

Новый посол Южной Кореи прибыл в Москву в мае. 16 мая он встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым и вручил ему копии верительных грамот.

17 июня в Москве запланированы переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва.