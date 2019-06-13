Врио главы Курской области включит идеи оппонентов по праймериз в стратегию региона

КУРСК, 13 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт, выдвинутый "Единой Россией" в качестве кандидата для участия в предстоящих выборах главы региона, планирует включить идеи оппонентов по предварительному голосованию в стратегию социально-экономического развития области в случае своей победы на выборах 8 сентября.

Решение о выдвижении на выборы руководителя Курской области врио губернатора Романа Старовойта, не состоящего ни в одной из политических партий, было принято по итогам предварительного голосования (праймериз) в четверг на конференции регионального отделения. За кандидатуру Старовойта отдали голоса 229 из 257 делегатов. Всего в праймериз приняли участие четыре человека, среди претендентов также депутат Курской областной думы Валерий Мелихов, депутат Курского горсобрания Вячеслав Хлопонин и директор одной из школ Курска Елена Цуканова, также являющаяся депутатом горсобрания.

"Хотел поблагодарить своих оппонентов, тот опыт, который я приобрел в ходе предварительного голосования, он для меня бесценен. Те заявления, которые вы озвучивали в ходе предварительного голосования, должны будут найти отражение уже при реализации нашей совместной стратегии, нашей совместной программы. Я рассчитываю на вашу помощь, на вашу поддержку в товарищеском плане", - сказал Старовойт делегатам конференции в четверг.

Одним из толчков к положительным изменениям в Курской области должна стать народная стратегия развития региона до 2025 года, над созданием которой работают общественные деятели, ученые и эксперты, отметил Старовойт.

Президент России Владимир Путин назначил Старовойта врио главы региона в начале октября 2018 года вместо Александра Михайлова, возглавлявшего регион с 2000 года. Нового главу региона выберут 8 сентября 2019 года. Согласно областным законам, выдвигать кандидатов в руководители области могут только партии, губернатор избирается всенародным голосованием.