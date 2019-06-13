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Самовыдвиженец Николай Дмитренко подал документы на выборы главы Мурманской области

Он стал четвертым участником выборной компании

ТАСС, 13 июня. Самовыдвиженец Николай Дмитренко, который на данный момент является временно неработающим, в четверг подал документы в избирком на выборы губернатора Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

"Дмитренко Николай Николаевич выдвинулся в порядке самовыдвижения. <..> Он временно не работает, принес документы, рабочая группа приняла [их] и выдала ему подтверждение. <..> Будет проводиться проверка представленных [материалов]", - сказала собеседница агентства.

Дмитренко стал четвертым участником выборной компании, подавшим заявление в избирком. Первым это сделал врио главы Мурманской области Андрей Чибис, который был выдвинут кандидатом от "Единой России". Вторым стал выдвиженец от Партии пенсионеров Геннадий Тупикин. Третьим документы в региональный избирком направил Виталий Измайлов, выдвинутый региональным отделением партии "Гражданская платформа".

Выборы пройдут 8 сентября 2019 года. Участвовать в выборах могут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Последним, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже на сайте Кремля появился указ президента, согласно которому врио губернатора был назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

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