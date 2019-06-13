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Нападение на танкеры в Оманском заливе
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Рябков: инцидент в Оманском заливе отражает крайне напряженную ситуацию в регионе

Замглавы МИД России призвал спокойно разобраться в ситуации и не делать скоропалительных выводов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе - это отражение крайне острой ситуации в регионе. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в регионе", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Рябков отметил, что Москва против скоропалительных выводов относительно инцидента и призывает спокойно разобраться в ситуации. "Нужны меры по нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь ", - сказал замминистра.

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Рябков, Сергей АлексеевичНападение на танкеры в Оманском заливе
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