{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ: Россия учтет в оборонном планировании размещение дополнительных сил США в Польше

В Европе появляется новый фактор военно-политической напряженности, отметили в министерстве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия не может не учитывать размещение усиленного контингента Вооруженных сил США в Польше в своем оборонном планировании. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"С сожалением восприняли решение Вашингтона и Варшавы о размещении в Польше усиленного контингента ВС США, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Считаем, что тем самым нанесен сильный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории новых государств-членов "существенных боевых сил".

"Такие действия подрывают один из немногих остающихся документов, призванных обеспечивать военную стабильность в Европе, - указали в МИД РФ. - Россия не может не учитывать этого в своем оборонном планировании и в практической деятельности".

В министерстве добавили, что в результате впервые складывается ситуация, когда на основе двусторонних договоренностей с отдельными "привилегированными" союзниками США идут в обход обязательств, которые они приняли на себя в рамках НАТО. "Таким образом в Европе появляется новый фактор военно-политической напряженности, - продолжили в МИД РФ. - Дальнейшее опасное наращивание военных потенциалов на континенте осуществляется Вашингтоном без оглядки на обязательства в рамках многосторонних инструментов, а теперь и без оглядки на европейских союзников".

Заверения же в том, что это усиление является якобы незначительным, как указали в Министерстве иностранных дел, не должны вводить в заблуждение. "Штабные структуры, которые создаются в Польше под нынешнее усиление, обладают гораздо большим потенциалом, - отметили в МИД РФ. - Видим в этом признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний".

США и Польша по итогам переговоров лидеров двух государств Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне в среду договорились разместить на территории восточноевропейской страны эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Кроме того, численность американских войск в Польше увеличится на 1 тыс. с нынешних 4,5 тыс. человек. Польша берет на себя обязательства обеспечить развертывание штаба дивизии США, создание совместного учебного центра в городе Дравско-Поморске и в дальнейшем еще в ряде мест на территории страны, строительство аэродрома, а также необходимой инфраструктуры для обеспечения присутствия "бронетанковой бригадной боевой группы, боевой авиационной бригады и батальона боевого обеспечения".

Теги
СШАРоссияПольшаДуда, АнджейТрамп, Дональд
Медведев раскритиковал Роскосмос за неэффективное освоение бюджетных средств
Москва должна учесть новые санкционные ограничения при реализации своей космической программы, отметил также премьер
Читать полностью