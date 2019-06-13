МИД РФ: Россия учтет в оборонном планировании размещение дополнительных сил США в Польше

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия не может не учитывать размещение усиленного контингента Вооруженных сил США в Польше в своем оборонном планировании. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"С сожалением восприняли решение Вашингтона и Варшавы о размещении в Польше усиленного контингента ВС США, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Считаем, что тем самым нанесен сильный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории новых государств-членов "существенных боевых сил".

"Такие действия подрывают один из немногих остающихся документов, призванных обеспечивать военную стабильность в Европе, - указали в МИД РФ. - Россия не может не учитывать этого в своем оборонном планировании и в практической деятельности".

В министерстве добавили, что в результате впервые складывается ситуация, когда на основе двусторонних договоренностей с отдельными "привилегированными" союзниками США идут в обход обязательств, которые они приняли на себя в рамках НАТО. "Таким образом в Европе появляется новый фактор военно-политической напряженности, - продолжили в МИД РФ. - Дальнейшее опасное наращивание военных потенциалов на континенте осуществляется Вашингтоном без оглядки на обязательства в рамках многосторонних инструментов, а теперь и без оглядки на европейских союзников".

Заверения же в том, что это усиление является якобы незначительным, как указали в Министерстве иностранных дел, не должны вводить в заблуждение. "Штабные структуры, которые создаются в Польше под нынешнее усиление, обладают гораздо большим потенциалом, - отметили в МИД РФ. - Видим в этом признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний".

США и Польша по итогам переговоров лидеров двух государств Дональда Трампа и Анджея Дуды в Вашингтоне в среду договорились разместить на территории восточноевропейской страны эскадрилью американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Кроме того, численность американских войск в Польше увеличится на 1 тыс. с нынешних 4,5 тыс. человек. Польша берет на себя обязательства обеспечить развертывание штаба дивизии США, создание совместного учебного центра в городе Дравско-Поморске и в дальнейшем еще в ряде мест на территории страны, строительство аэродрома, а также необходимой инфраструктуры для обеспечения присутствия "бронетанковой бригадной боевой группы, боевой авиационной бригады и батальона боевого обеспечения".