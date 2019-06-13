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Выход США и России из ДРСМД
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Слуцкий заявил, что развал ДРСМД чрезвычайно затруднит продление Договора по СНВ

Глава комитета Госдумы по международным делам назвал решение США выйти из договора деструктивным шагом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) существенно затруднит продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает в 2021 году. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Решение США выйти из ДРСМД в одностороннем порядке депутат назвал деструктивным шагом. "Если ДРСМД, к большому сожалению, прекратит свое существование (неважно, де-юре или де-факто), то в этом случае будет чрезвычайно затруднено продление в 2021 году Договора СНВ-III", - сказал Слуцкий на заседании комитета в ходе обсуждения президентского законопроекта о приостановке участия РФ в ДРСМД.

"А это, по сути, не сгущая краски, означает обрушение той системы стабильности, которая десятилетиями конструировалась советскими, затем российскими, американскими специалистами. И, конечно, эта ситуация угрожает мирной, безопасной международной архитектуре XXI столетия", - добавил глава комитета.

Он также сообщил, что 11 июля в Госдуме пройдут слушания по вопросам стратегической стабильности, куда приглашен замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

1 февраля 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент России Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРябков, Сергей АлексеевичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Выход США и России из ДРСМД
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