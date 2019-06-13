В Петербурге стартовал набор общественных наблюдателей на время избирательной кампании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Набор общественных наблюдателей для контроля за соблюдением избирательных прав на выборах губернатора и муниципальных депутатов стартовал в Петербурге. Об этом журналистам в четверг сообщила председатель Общественной палаты города Нина Кукурузова в рамках пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном информационном центре ТАСС.

"Сегодня стартует формирование корпуса общественных наблюдателей, и после того, как мы окончательно сформируем список, начнем обучение наблюдателей, которое организует Общественная палата при поддержке избирательной комиссии. Для нас важно, чтобы в каждом районе города выборы прошли честно и прозрачно", - сказала Кукурузова.

Также в четверг состоялось подписание соглашения о взаимодействии Общественной палаты Петербурга с Горизбиркомом, в рамках которого палате предоставлено право назначать наблюдателей на выборы губернатора города и депутатов муниципальных советов.

"Мы будем активно взаимодействовать и помогать. В рамках соглашения будем оказывать содействие общественной палате в рамках рассмотрения полученных ими обращений граждан. Ждем от общественников информации о выявленных ее экспертами проблемах. Кроме сотрудничества мы рассчитываем на помощь в части привлечения общественных организаций по обеспечению и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями и организации работы волонтеров", - сказала заместитель председателя Санкт-Петербургского избиркома Алла Егорова.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.