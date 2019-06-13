Рябков: нет оснований надеяться, что США вернутся к выполнению ДРСМД

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Оснований надеяться на то, что Вашингтон вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нет. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании комитета Госдумы по международным делам.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Отсутствие потенциала у американских военных именно в этой области, видимо, затрудняет им соответствующее планирование в том числе на направлениях, не относящихся к РФ, а вся история с ракетой 9M729 вытащена на свет только в качестве предлога", - отметил высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что Россия из договора не выходит. "Когда истечет шестимесячный срок, предписанный 15-й статьей договора на выход из него после соответствующего нотного уведомления нас американцами, договор прекратит свое существование", - добавил Рябков.

"По моей оценке, нет никаких оснований уповать на то, что США вернутся к выполнению договора", - подчеркнул он.