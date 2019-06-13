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Политический кризис в Венесуэле

Рябков сообщил, что посетит Венесуэлу в ближайшие недели

Замглавы МИД России также отметил, что контакты со спецпредставителем США Эллиоттом Абрамсом пока не готовятся

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в ближайшие недели планирует посетить Венесуэлу.

"В ближайшие недели", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Рябков также отметил, что контакты со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом пока не готовятся.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), в том числе и Канада, Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей Алексеевич
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