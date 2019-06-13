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Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч

Саммит начнется с совещания в узком составе

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где в пятницу примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также проведет ряд двусторонних встреч.

Накануне саммита, в четверг, российский лидер проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, Москва придает большое значение этой встрече с Моди - первой после победы его партии на недавних парламентских выборах в Индии. Представитель Кремля добавил, что стороны "специально договорились, чтобы этот контакт был первым в повестке дня пребывания в Бишкеке".

Вечером того же дня в Бишкеке запланировано проведение неформального обеда в честь глав делегаций, принимающих участие в саммите ШОС, а также гала-концерт. Во время этих вечерних мероприятий президент РФ проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Саммит ШОС

14 июня главы государств ШОС соберутся для проведения саммита. Он начнется с совещания в узком составе, которое пройдет в закрытом режиме. Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия в рамках ШОС по ключевым направлениям. Кроме того, по словам Ушакова, участники закрытой встречи обсудят положение дел в Афганистане и ситуацию на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля добавил, что Путин на этом заседании, в частности, изложит подходы России к урегулированию ситуации в Сирии, затронет проблему вокруг иранской ядерной программы, а также "выскажется по действиям в рамках контактной группы ШОС-Афганистан".

Затем участники саммита проведут заседание в расширенном составе, к которому присоединятся главы делегаций стран-наблюдателей - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. Также будут присутствовать руководители ряда международных организаций, в том числе заместитель генсекретаря ООН, председатель Исполкома СНГ, исполняющий обязанности генсека ОДКБ и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. На расширенном заседании предстоит обсудить актуальные проблемы глобальной безопасности и региональной стабильности.

По итогам саммита лидеры ШОС, как ожидается, подпишут Бишкекскую декларацию, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации. В этом документе, в частности, будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам. Кроме того, планируется подписать значительный пакет документов.

После Киргизии председательство в ШОС перейдет России, в связи с чем президент Путин пригласит своих коллег приехать на саммит в Челябинск 22-23 июля 2020 года.

По завершении саммита ШОС Путин в Бишкеке планирует принять участие в трехсторонней встрече на высшем уровне Россия-Китай-Монголия, а также провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанКиргизияИндияКризис в СирииШанхайская организация сотрудничестваСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанМоди, НарендраЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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