Комитет Госдумы поддержал приостановку участия России в ДРСМД

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам в четверг на заседании рекомендовал палате принять внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом журналистам сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

Он отметил, что "комитет принял единогласное решение" рекомендовать палате принять законопроект. "18 июня мы ожидаем, что все фракции поддержат", - добавил Слуцкий, уточнив, что Госдума, вероятно, проголосует единогласно.

Законопроект был внесен президентом в Госдуму 30 мая. Помимо положения о приостановке действия Договора, в нем уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

1 февраля 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент России Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.